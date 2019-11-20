شكرا لقرائتكم خبر عن فلاي ناس التابعة للمملكة القابضة: صفقة إيرباص تتجاوز 10 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "طيران ناس" المملوكة لشركة المملكة القابضة بنسبة 34%، في معرض دبي للطيران الذي انطلق مؤخرا بدولة الإمارات، توقيع طلبية لشراء 10 طائرات إيرباص إيه321 إكس.إل.آر للرحلات طويلة المدى.

وكشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، في مقابلة مع قناة العربية، أن حجم الطلبية يزيد على 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الأسطول الحالي للشركة يبلغ 30 طائرة، ومن المتوقع بلوغ أسطولها 80 طائرة خلال 10 سنوات. وكشف أن "فلاي ناس" تستحوذ على حصة 20% من سوق الطيران المحلي.

من جهة أخرى، لفت إلى أن "فلاي ناس" أضافت 8 وجهات جديدة لأعمالها خلال العام الحالي. مضيفا أن الشركة تستهدف نقل 5 ملايين معتمر بدءاً من العام 2025، كما أن الانفتاح في التأشيرات السياحية مؤخراً تعطي دفعة قوية لشركات الطيران في زيادة عدد أسطولها

وطلبت الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها 80 طائرة من طراز إيه 320 نيو في 2017، مع خيارات شراء 40 طائرة إضافية.

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وفي يونيو، وقعت اتفاقا أولياً لمبادلة بعض تلك الطائرات بالطرازات الأكبر من إيه321.

وكان الرئيس التنفيذي قد ذكر لرويترز أول أمس أن الشركة تخطط لإصدار إعلان مع إيرباص يوم الثلاثاء "لتأكيد شيء أو اثنين"، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بطلبية طائرات.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس السعودية إن شركة الطيران الاقتصادي تجري محادثات لممارسة جزء من خيارات شراء 40 طائرة "أيه320 نيو" نحيفة البدن من إيرباص.

وتأسست طيران ناس كجزء من شركة ناس القابضة عام 2007، بأسطول يصل عدد طائراته الآن إلى 30 طائرة من طراز أيرباص A320، مصممة بدرجتي سفر وهي: درجة الأعمال والدرجة الاقتصادية، وتشغّل أكثر من 1000 رحلة أسبوعيًا. وتقدّم طيران ناس رحلات جوية إلى 17 وجهة داخل المملكة العربية السعودية و 53 وجهة دولية.

ومنذ انطلاق طيران ناس عام 2007، قدّمت خدماتها لأكثر من 32 مليون راكبًا، تم نقلهم بنجاح من المطارات المحورية في الرياض وجدة والدمام وأبها.