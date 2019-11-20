شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقر إنشاء برنامج ضمان لتمويل المشروعات الصغيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية تمت الموافقة على إنشاء برنامج الضمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتركز رؤية السعودية 2030 على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.

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وفي هذا السياق، قال مدير عام برنامج "كفالة" همام عبدالعزيز هاشم في مقابلة مع "العربية"، إن أكثر من 14 ألف منشأة استفادت من البرنامج.

واعتبر أن اليوم يشكل الفرصة المناسبة لاندماج أعمال برنامج كفالة مع هيئة المنشآت، ما سيدعم تحفيز التمويل لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى قوة محفظة التمويل، لاسيما بعدما رفع رأسمال "كفالة" إلى 1.7 مليار ريال، منوهاً إلى أنه على مدى 14 عاما، قد كفل البرنامج 17 مليار ريال من أصل 31 مليار ريال.

ونوه بأن نسبة القروض المتعثرة منخفضة مقارنة بالسوق، وهي أقل من 1.1%.