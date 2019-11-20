الإمارات العالمية للألمنيوم تزيد إمداداتها للسيارات الألمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن عزمها زيادة إمداداتها من الألمنيوم المصنّع محلياً إلى شركة «بي إم دبليو» الألمانية، وتستخدم مجموعة السيارات الألمانية معدن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 2013 في محركات وهياكل مركباتها.

وزار ممثلون عن شركة «بي إم دبليو» مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي بإمارة دبي؛ للاحتفال ببدء الاتفاقية الجديدة.

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وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أكبر موردي سبائك إعادة الصهر والتي تستخدم بشكل رئيسي في صناعة السيارات حول العالم، والمعتمدة بشهادة معيار فرقة العمل الدولية للسيارات 16949: 2016، وهو أحدث المعايير العالمية لصناعة السيارات ويهدف إلى ضمان إدارة الجودة في سلسلة توريد السيارات العالمية.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تتمتع مجموعة «بي إم دبليو» بمعايير عالية لجودة المعدن، إضافة إلى تطبيق مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ونفخر بتمكننا من المحافظة على ثقة المجموعة على مدار السنوات الست الماضية، ومواصلة علاقتنا خلال العقد المقبل».

والجدير بالذكر، أن ثلث صادرات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أوروبا مخصص لقطاع السيارات، وتعد أوروبا من الأسواق الرئيسية لصادرات الشركة من الألمنيوم، والتي تمثّل نحو ربع مبيعات الشركة في جميع أنحاء العالم.

وتوفر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المعدن بشكل مباشر وغير مباشر للعديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية ذات الشهرة العالمية، إضافة إلى أكثر من 15 من أهم شركات التصنيع في سلسلة توريد السيارات الأوروبية.