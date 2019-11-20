«جال» توقع عقداً استراتيجياً مـع وزارة الدفاع الكينيـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس (جال)، عقدها الدولي الأول مع وزارة الدفاع الكينية، لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة إلى القوات الجوية الكينية. وقد صدر الإعلان عن خالد البريكي، الرئيس التنفيذي في (جال)، على هامش معرض دبي للطيران 2019.

وتتضمن الاتفاقية الإطارية الخاصة بالخدمات اللوجيستية وخدمات الصيانة، توفير قطع الغيار والدعم اللوجيستي وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وغيرها من المتطلبات الأخرى المتعلقة بالطيران، لأسطول القوات الجوية الكينية.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، رئيس شركة (جال): يشكّل هذا العقد بداية علاقة طويلة الأمد تؤدي (جال) بموجبها دوراً حيوياً في المهمة الرئيسية للقوة الجوية الكينية في حماية الأجواء الكينية.

وتعد (جال) جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة التابع ل«إيدج»، التجمّع الرائد للتكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع وقطاعات أخرى، والذي تم افتتاحه في 5 نوفمبر 2019. وبالشراكة مع مصنعي القطع الأصلية ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الأضخم في العالم، مثل (AAR) و (Airbus Helicopters)و (Bell)و (Pratt & Whitney)و(Boeing) و(Leonardo)، تساعد الشركة أساطيل عملائها على بلوغ درجة عليا من الجاهزية.