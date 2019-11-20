شكرا لقرائتكم خبر عن «جال» توقع عقداً استراتيجياً مـع وزارة الدفاع الكينيـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس (جال)، عقدها الدولي الأول مع وزارة الدفاع الكينية، لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة إلى القوات الجوية الكينية. وقد صدر الإعلان عن خالد البريكي، الرئيس التنفيذي في (جال)، على هامش معرض دبي للطيران 2019.
وتتضمن الاتفاقية الإطارية الخاصة بالخدمات اللوجيستية وخدمات الصيانة، توفير قطع الغيار والدعم اللوجيستي وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وغيرها من المتطلبات الأخرى المتعلقة بالطيران، لأسطول القوات الجوية الكينية.
وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، رئيس شركة (جال): يشكّل هذا العقد بداية علاقة طويلة الأمد تؤدي (جال) بموجبها دوراً حيوياً في المهمة الرئيسية للقوة الجوية الكينية في حماية الأجواء الكينية.
وتعد (جال) جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة التابع ل«إيدج»، التجمّع الرائد للتكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع وقطاعات أخرى، والذي تم افتتاحه في 5 نوفمبر 2019. وبالشراكة مع مصنعي القطع الأصلية ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الأضخم في العالم، مثل (AAR) و (Airbus Helicopters)و (Bell)و (Pratt & Whitney)و(Boeing) و(Leonardo)، تساعد الشركة أساطيل عملائها على بلوغ درجة عليا من الجاهزية.
كانت هذه تفاصيل خبر «جال» توقع عقداً استراتيجياً مـع وزارة الدفاع الكينيـة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.