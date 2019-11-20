قادة القوات المسلحة يستعرضون التعاون مع ضيوف «دبي للطيران»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع محمد أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وليما ميقيرسا وزير دفاع جمهورية إثيوبيا، مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري؛ وذلك خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته ال16.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي والعسكري المشترك.

وأكد محمد البواردي، أن هذه الاتفاقية تجسّد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة مع شركائها، والتزامها في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وأكد ليما ميقيرسا وزير دفاع جمهورية إثيوبيا حرص وزارة الدفاع الإثيوبية على تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، بما يخدم مصالحهما.

كما استقبل على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، كلاً على حدة.. مارينا بندش وزيرة دفاع البوسنة والهرسك، وزبيدة جلال وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستاني، وأسدالله خالد وزير الدفاع الأفغاني، وبريدراغ بوسكوفيش وزير دفاع الجبل الأسود، وليما ميقيرسا وزير دفاع إثيوبيا، وناصر خضر رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الدنماركي، والوفود المرافقة للضيوف.

واستعرض البواردي خلال اللقاءات مع الضيوف علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول أعضاء الوفود الزائرة، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصلحة المشتركة إضافة إلى الشؤون ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية.

وتبادل مع الضيوف الحديث حول أهمية معرض دبي للطيران كونه يعد واحداً من أكبر وأنجح المعارض الدولية المتخصصة في صناعة الطيران، ومنصة عالمية لأحدث التقنيات والمنتجات في القطاع الجوي المدني والدفاعي، والقطاع الفضائي.

وقام محمد البواردي بزيارة عدد من أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، يصحبه في الجولة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء ركن طيار راشد عبدالله الشامسي نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي إلى جانب عدد من ضباط وزارة الدفاع.

كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه في معرض دبي للطيران كلاً على حدة الفريق أول يعقوب حسن محمد رئيس أركان القوات المسلحة التنزانية والفريق أول سولي زكريا شوك رئيس أركان قوات الدفاع الوطني بجنوب إفريقيا وليما مغرسا وزير الدفاع الوطني الإثيوبي والفريق أول ابايومي جابرييل أولو نيساكين رئيس أركان القوات المسلحة النيجيري.

وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون، التي تربط بين الإمارات ودول الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما استقبل اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، في مكتبه بمعرض دبي الدولي للطيران، هايدي جرانت مديرة إدارة الأمن التكنولوجي بوزارة الدفاع الأمريكية.

وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار الضباط، استعراض أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت هايدي جرانت بحسن إدارة وتنظيم المعرض، وما يشهده من إقبال متواصل، يبرهن على نجاح دولة الإمارات وريادتها في الصناعة المعرضية.

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في مكتبه بمعرض دبي الدولي للطيران 2019 كلاً على حدة كيلي سيبولت نائب وكيل وزارة الدفاع الأمريكي وهايدي غرانت مدير إدارة أمن التكنولوجيا بوزارة الدفاع الأمريكية واللواء عبدالفهيم رامين قائد سلاح الجو الأفغاني واللواء طيار حسن فقري نائب مفتش القوات الجوية.

كما استقبل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي عدداً من رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض.

التقى اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية خلال معرض دبي الدولي للطيران 2019، نائب وزير الدفاع لإدارة الموارد لمكتب وزير الدفاع للقوات المسلحة الكورية.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون، التي تربط بين الإمارات وكوريا، وخاصة في الشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما التقى الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعي، الفريق أول بحري سانتياجو رامون جونزاليس جومير مدير عام الأسلحة والمواد في مملكة إسبانيا، والدكتور نيناد ميلوراديفيك نائب وزير الدفاع بجمهورية صربيا، والوفود المرافقة للضيوف.

كما التقى اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون في معرض دبي للطيران 2019 اللواء بحري فيليامي ناوبوتو القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية فيجي والوفد المرافق له.(وام)