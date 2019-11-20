شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طائرات A220 لـ «السنغالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الخطوط الجوية السنغالية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 8 طائرات من طراز A220-300، خلال مؤتمر صحفي أقيم ضمن فعاليات معرض دبي للطيران وبحضور أليون سار وزير النقل والسياحة السنغالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 طائرات A220 لـ «السنغالية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.