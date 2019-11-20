مؤسس «أوبر» يبيع أسهماً بـ 882 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن المؤسس المشارك في «أوبر» ترافيس كالانيك من بيع أسهم بأكثر من 170 مليون دولار، لتصل قيمة مبيعاته ل 882 مليون دولار في أقل من أسبوعين.

وتحرك «كالانيك» نحو موجة بيعية لأسهمه في «أوبر» بعد رفع القيود المفروضة على المستثمرين الأوائل في 6 نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي.

وأظهر بيان لهيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية صادر الثلاثاء، أن الرئيس التنفيذي السابق لأوبر باع ما قيمته 171 مليون دولار من أسهم «أوبر» خلال فترة الثلاثة أيام التي تبدأ من 14 نوفمبر/‏تشرين الثاني الجاري، ورغم ذلك، لا يزال «كالانيك» يملك أكثر من 65 مليون سهم في «أوبر».

وارتفع سهم «أوبر» أمس 1.2%، إلى 27.07 دولار.