«الاتحاد» تتفاهم مع «كولينز أيروسبيس» وتتسلم محركاً من «سند»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



وقعت الهيئة العامة للطيران المدني والاتحاد للطيران مذكرة تفاهم بشأن تعزيز السلامة الجوية بدولة الإمارات من خلال التعاون على اتخاذ سلسلة من التدابير والأنظمة، وذلك ضمن تواجد الهيئة العامة للطيران المدني بمعرض دبي للطيران.

وقع المذكرة كل من أحمد الجلاف، مساعد المدير العام لخدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والكابتن ماجد المرزوقي نائب رئيس السلامة والأمن والجودة بالاتحاد للطيران. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الاتحاد للطيران ومركز الشيخ زايد للملاحة الجوية لتحسين معايير السلامة ومراقبة الجودة وتخفيف المخاطر وإدارتها داخل المجال الجوي لدولة الإمارات.

كما وقعت شركة «كولينز أيروسبيس» وهي وحدة أعمال تابعة لشركة يونايتد تكنولوجيز، اتفاقية دعم لمدة 10 سنوات مع الاتحاد للطيران، تغطي الاتفاقية 72 طائرة من طراز بوينج 787-9 التابعة لأسطول الاتحاد للطيران من خلال برنامج إجارة الأصول التجارية ديس باتش الموَرد من شركة كولينز أيروسبيس، والذي يضمن توافر إلكترونيات الطيران وتقنيات الاتصال عالية الأداء للعملاء في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه الاتفاقية تقديم أول برنامج خدمة قائم على الأداء من شركة كولينز أيروسبيس إلى الاتحاد للطيران. كذلك، أعلنت «سند للتمويل»، عن تسلّم «الاتحاد للطيران» لمُحرك الطائرات الثاني عشر في إطار اتفاقية تعاون تم توقيعها في عام 2016 بقيمة تفوق مليار درهم.

ويعتبر هذا المحرك، وهو من طراز «جي إي إن إكس»، آخر محرك تتسلمه الاتحاد للطيران في إطار اتفاقية تعاون بين الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقراً لهما. وبموجب اتفاقية البيع والتأجير، والتي تمتد 12عاماً، تسلَّمت الاتحاد للطيران، سبعة محركات احتياطية من طراز (GEnx)، وأربعة محركات من طراز (GP7270E)، بالإضافة إلى محركٍ احتياطي من طراز (V2527-A5).