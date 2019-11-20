انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء، إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 28.2 مليار يورو (31.2 مليار دولار) في سبتمبر/‏ أيلول من 28.5 مليار يورو قبل شهر.

وأضاف البنك المركزي أنه في 12 شهراً حتى سبتمبر/‏ أيلول، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 3.3% في ال 12شهراً الفائتة.

ويرجع الانخفاض على مدى 12 شهراً إلى تراجع الفائض في الخدمات، بينما استقر ميزان التجارة دون تغيير.