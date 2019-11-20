«دو» تطلق منصة للاتصال بين الأجهزة والآلات للأعمال

أطلقت «دو»، منصة متقدمة وعالمية المستوى؛ للتحكم في الاتصال بين الأجهزة والآلات (M2M). وتم تصميم المنصة الجديدة؛ بهدف توفير حلول تحكم متكاملة؛ لتمكين العملاء من إدارة شرائح وتقنيات وخدمات الاتصال؛ عبر أجهزة متعددة من خلال بوابة مركزية ذاتية الخدمة تتسم بمستوى عالٍ من الحماية والمرونة والجودة.

تساهم تقنيات الاتصال بين الآلات والأجهزة في تغيير شكل ومضمون نماذج عمل المؤسسات، لا سيما مع التوقعات بأن يصل عدد الأجهزة المتصلة إلى 20 مليار جهاز بحلول عام 2020. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى نمو هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستساهم منصة «دو» في تمكين المؤسسات من إدارة شرائح الاتصال الخاصة بها بشكل سلس وأكثر كفاءة عبر جميع تطبيقات الأجهزة مثل نقاط ومنافذ البيع وتتبع أساطيل المركبات وحلول كاميرات المراقبة وغيرها.

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سيتمكن عملاء «دو» من خلال منصة الاتصال بين الآلات والمدعومة من قبل شركة فودافون أكبر مزود لحلول الاتصال المتكاملة؛ من الوصول إلى مجموعة من تجارب الخدمات الذاتية المتميزة، إضافة إلى حلول لإدارة خدمات الاتصال بين الأجهزة.

وستوفر المنصة لعملاء «دو» لوحة تحكم سهلة الاستخدام وإدارة سهلة للشرائح مع إشعارات التنبيهات. إلى جانب ذلك، تقدم المنصة تقارير شفافة وتحليلات متقدمة كخدمات التشخيص وخدمات التكامل إضافة إلى أنواع متعددة من شرائح الاتصال بين الآلات للبيئات المختلفة إلى جانب مستويات معززة من الأمان والحماية. كما ستقوم «دو» بتزويد عملاء المنصة بمجموعة من خيارات الاتصال مثل باقات البيانات المحلية وبيانات التجوال لشرائح الاتصال الفردية بين الأجهزة.

وبهدف تعزيز مستويات أمان بيانات ومعلومات المستخدمين لن تكون مستندة إلى السحابة، ستتم استضافة وتخزين منصة «دو» للتحكم في الاتصال بين الآلات في البنية التحتية التابعة لشركة «دو»، الأمر الذي يضمن مستوى أعلى من معايير الحماية للبنية التحتية الخاصة بالمنصة.