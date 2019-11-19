شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مصاحبة المعادن النفيسة في تحقيق المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بالطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل العزوف عن أسواق الأسهم نتيجة تجدد القلق والتهديدات على صعيد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصين بزيادة الرسوم الجمركية ضد صادراتها للولايات المتحدة لو لم توقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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وفي ذات السياق، أبدى الصينيون قلقا من استمرار تعنت إدارة "ترامب" ورفضها إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد بكين بل واحتمالية زيادتها.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:48 بتوقيت جرينتش عند 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7%% إلىى 17.118 دولار للأوقية بعد مكاسب في جلسة الإثنين بنسبة 0.3%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.16 دولار وأقل سعر عند 16.935 دولار.