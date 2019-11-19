شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع زيادة عدم اليقين إزاء الانتخابات المبكرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم في ظل زيادة عدم اليقين بشأن الانتخابات العامة المبكرة والمرتقب انعقادها في الشهر القادم فضلا عن مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



هذا، وقد ذكر زعيم حزب "بريكست" "نايجل فاراج" بأنه يوقع فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.

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وأكد "ناراج" على أن "جونسون" ربما يفوز بأغلبية طفيفة، لكن حزب المحافظين سيصوت على الأرجح لاتفاقه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني المقبل.



من ناحية أخرى، جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهديداته للصين بزيادة الرسوم الجمركية ضد صادراتها للولايات المتحدة حال عدم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2925، وسجل أعلى سعر عند 1.297 وأقل سعر عند 1.291.