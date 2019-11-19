الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

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الخليج 365 - الرياض- بورصة فرانكفورت الالمانية خلال التداول يوم الجمعة - رويترز نشر قبل 1 ساعة - 11:44 مساءً, 19 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.22 في المئة، مما يعادل 16.10 نقطة، ليصل عند مستوى7323.80 نقطة.

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