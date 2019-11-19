شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء ارتفاع أرباح إيبيكو للأدوية بنسبة 6% فى 9 أشهر من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، عن تحقيق صافى ربح مجمع قيمته 521.59 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 محققة نمو بنسبة 6% مقابل صافى ربح قيمته 491.60 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018، بينما على أساس ربع سنوى، حققت الشركة صافى ربح قيمته 123.61 مليون جنيه فى الربع الثالث 2019 محققة نمو بنسبة 19.4% مقابل صافى ربح قيمته 103.50 مليون جنيه فى الربع الثالث 2018، وأرجعت شركة مباشر، أسباب تحقيق الشركة أرباح إلى:

1- نمو صافى المبيعات المجمعة بنسبة 22.5% مما أدى إلى نمو مجمل الربح بنسبة 4% وأن تراجع هامش مجمل الربح إلى 25% فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل هامش مجمل ربح 29% فى التسعة أشهر الأولى من 2018، وحققت الشركة حققت مبيعات مجمعة قيمتها 2.604 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل مبيعات مجمعة صافية قيمتها 2.126 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018، وحققت الشركة حققت مجمل ربح قيمته 645.08 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل مجمل ربح قيمته 619.70 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018.

2- تراجع المخصصات بنسبة 86% لتسجل 6.49 مليون جنيه فقط فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل مخصصات قيمتها 47.11 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018.

3- نمو أرباح فروق العملة بمعدل أكثر من الضعف لتسجل 21.89 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل أرباح فروق عملة قيمتها 9.50 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018، تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى قد انخفض من 17.88 جنيه فى يناير 2019 إلى 16 جنيه تقريبا كما فى تاريخ هذا التقرير مما يعنى أن الجنيه المصرى قد ارتفعت قيمته مقابل الدولار الأمريكى خلال الفترة المنقضية من 2019.

4- نمو الإيرادات غير الاعتيادية بنسبة 12% لتسجل 9.96 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل 8.91 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018.

النمو المحدود فى صافى أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، جاء على الرغم من:

Advertisements

1- نمو المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 12% لتسجل 63.47 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل مصروفات قيمتها 56.59 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018.

2- تسجيل مصروفات فوائد (بالصافى) قيمتها 2.68 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل دخل من الفوائد بالصافى قيمته 23.55 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018.

3- تراجع حصص الأرباح من استثمارات الشركة فى الشركات الشقيقة والمسجلة بطريقة حقوق الملكية بنسبة 20% لتسجل 45.83 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل حصص أرباح قيمتها 57.41 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018.

4- تسجيل مصروفات مساهمة تكافلية و تأمينات إجتماعية قيمتها 6.25 مليون جنيه مصرى فى التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل صفر فى الفترة المقارنة من 2018.

تجدر الإشارة إلى أن حصة شركة إيبيكو السنوية 26% من إجمالى صادرات مصر السنوية من الأدوية فى 2018 وارتفعت تلك الحصة إلى 29% فى النصف الأول 2019.

وتوقع مباشر، استفادة الشركة خلال الأجل المتوسط والطويل من تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى مصر ومن خطط الدولة لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام وإلى أفريقيا بشكل خاص فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية.