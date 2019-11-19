الاقتصاد

الذهب يغلق على مكاسب للجلسة الثانية على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعزوف المستثمرين عن أسواق الأسهم والإقبال على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.


يأتي ذلك في الوقت الذي عادت فيه المخاوف ببالاسواق العالمية مجددا حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الجانب الصيني بزيادة الرسوم الجمركية لو لم توقعع حكومة بكين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي الأمر الذي يزيل التفاؤل ويلمح إلى عقبات وعراقيل كبيرة على طريق المحادثات.


وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:24 بتوقيت جرينتش عند 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 1474.30 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1475.8 دولار وأقل سعر عند 1465.1 دولار.

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