شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر رغم تصريحات "ترامب" حيال الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وأبقى على استقراره على الرغم من إطلاق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تصريحات سلبية بشأن الجانب الصيني.



وهدد "ترامب" الصين مجددا بزيادة الرسوم الجمركية القائمة ضد صادراتها إلى الولايات المتحدة، وذلك لو لم توقع بكين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



وجاء ذلك وسط مخاوف لدى الجانب الصيني بشأن عدم إلغاء الرئيس "ترامب" الرسوم الجمركية المفروضة ضد بكين.

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ومن المنتظر غدا الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ويترقب المستثمرون ما دار من فاعليات في هذا الاجتماع الذي أسفر عن خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة عام 2019.



كان رئيس البنك المركزي "جيروم باول" قد أكد على عدم توقعه إحداث أي تغييرات في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة لتقييم قرارات خفض الفائدة الثلاثة هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش عند 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.