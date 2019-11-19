شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يجدد تهديداته التجارية للصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددا الحكومة الصينية بالرسوم الجمركية ضد صادرات للولايات المتحدة.



وذكر "ترامب" بأن إدارته سوف تزيد الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الصينية لو لم توقع الأخيرة على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



يأتي ذلك في ظل أنباء عن أن المفاوضات التجارية تشهد عراقيل كبيرة من بينها مدى التزام الصين بمشتريات من سلع زراعية أمريكية بحجم معين وأيضاً مخاوف لدى بكين من عدم إلغاء الرسوم الجمركية.



وكان مسؤولون أمريكيون قد أعربوا عن ثقتهم في قرب التوقيع على الاتفاق التجاري النهائي بمرحلته الأولى ربما في الشهر الجاري أو المقبل، وحال عدم حدوث ذلك، ستفعل إدارة "ترامب" قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد بكين في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.