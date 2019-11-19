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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يتحول إلى الانخفاض بعد تقرير سلبي بشأن سلامة أحد طرازات الطائرات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم متخلياً عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك عقب توصيات أطلقتها إحدى جهات السلامة الأمريكية.
ووجهت هيئة سلامة وأمان النقل الوطنية في الولايات المتحدة "بوينج" بضرورة إعادة تصميم وهيكلة محرك طائرات "737 - 700" ومكوناته أيضاً بشكل أفضل.
جاءت توصيات مجلس إدارة الهيئة الأمريكية في أعقاب اكتشاف عيوب فنية في المحرك والتي يراها خبراء أنها السبب في سقوط طائرة خلال أبريل/نيسان عام 2018 من نفس الطراز المذكور سلفاً.
يأتي ذلك مع استمرار أزمة طائرات "737 ماكس" هي الأخرى والتي لا تزال الدول والحكومات حول العالم لا تريد استئناف رحلاتها الجوية بها عقب سقوط طائرتين من هذا الطراز مما أسفر عن مصرع أكثر من 340 شخصاً.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 367.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 374.8 دولار وأقل سسعر عند 361.6 دولار.
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