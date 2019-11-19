ترامب: الرسوم ستزيد في حالة عدم إبرام اتفاق تجارة مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بكين لإنهاء حرب التجارة التي هزت الأسواق وأضرت بالنمو العالمي.
وأضاف ترامب، متحدثا خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض، أنه سيتعين على الصين إبرام اتفاق تجارة.
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