شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعمق خسائره إلى 2.2% في انتظار بيانات المخزونات النفطية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وزادت خسائرها قبيل صدور بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة وترقب اجتماع "أوبك" في الشهر المقبل.



وذكرت وكالات بأن الحكومة الروسية لن توافق على الأرجح على المزيد من الخفض في الإنتاج وفق اتفاق "أوبك" المشاركة به، وذلك خلال فاعليات اجتماع فيينا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.



على صعيد وفي سياق آخر، سوف تصدر إدارة معلومات الطاقة غدا بياناتها الرسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، بينما سيعلن معهد البترول الأمريكي اليوم عن بيانات غير رسمية.

Advertisements



واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش عند 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 55.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.1 دولار وأقل سعر عند 55.5 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.7% إلى 61.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 61.1 دولار.