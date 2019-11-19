شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور محضر اجتماع البنك المركزي والذي أظهر استمرار استعداد البنك لخفض الفائدة من أدنى مستوى قياسي حالي.



وأظهر محضر الاجتماع (المنعقد في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني) الذي أسفر عن تثبيت الفائدة عند 0.75% دون تغيير بأن أعضاء البنك المركزي أبدوا ميلا نحو المزيد من الخفض في الفائدة.

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وكشف البنك المركزي أيضا عن إدراكه لآثار خفض الفائدة على القطاع المصرفي وثقة الأعمال، لكنه يرى بأن عدم اليقينن وضعف استهلاك الأسر ربما يدفعه للمزيد من الخفض.



علاوة على ذلك، أشارت فاعليات الاجتماع إلى قلق حيال النمو الاقتصادي واستمرار بقاء البطالة عند معدلات مرتفعة وضرورة مواجهة التضخم وتحسين سوق العمل خاصة بعد بيانات الوظائف الأخيرة التي كشفت عن انخفاض أعداد الوظائف في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6827، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6834 وأقل سعر عند 0.6784.