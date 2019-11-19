شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية إضافية ليكسر دعم القناة الصاعدة ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 54.60 كهدف سلبي تالي، مع الإشارة إلى أن التداول فوق 55.90 سيقود السعر لاختبار المقاومة المحورية 57.40 مجدداً قبل تحديد مصير وجهة السعر التالية بشكل أدق.

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