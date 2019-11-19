موديز: إدراج أرامكو يحسن السيولة وحجم التداول في سوق الأسهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت وكالة موديز أن إدراج حصة من شركة أرامكو في السوق السعودية سوف يحسن السيولة وحجم التداول في سوق الأسهم بالمملكة.

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وأوضحت موديز أن هذا الإدراج يعد إيجابيا لقطاع إدارة الأصول في المملكة، مضيفة أن الإدراج سيصب في مصلحة الشركات التي تتعامل بالمنتجات في الأسواق العالمية مثل الأهلي كابيتال وجدوى لإدارة الأصول، وغيرها.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز أشارت إلى أن الجانب الأكبر من حصيلة الاكتتاب ستؤول إلى صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافي الأصول المالية للمملكة البالغة نسبتها 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوكالة أن الأصول قد تساعد أيضا في الحفاظ على تسارع النمو على مدى أفق التصنيف الممتد لـ3 سنوات.