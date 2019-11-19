الثروة المعدنية تناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في ينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ينبع

بحث وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية المكلف، المهندس أحمد فقيه، مع رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بقطاع التعدين، في غرفة ينبع، فرص نمو قطاع التعدين، ومعالجة أبرز التحديات التي تواجههم، ومناقشة الفرص الاستثمارية التعدينية المتاحة.

وأوضح رئيس غرفة ينبع، مراد علي العروي، أن اللقاء يأتي تأكيدا على حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على توفير بيئة عمل ملائمة يتم من خلالها تبادل الأفكار والمعلومات، واستعراض أفضل الحلول، والتعرف على أحدث المستجدات التنظيمية، للارتقاء بمستوى قطاع التعدين، مؤكدا على ما يحظى به قطاع التعدين من دعم سخي واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، وبما يؤكد على أن هذا القطاع يأتي على رأس أولوياتها.

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وأشار العروي إلى أن غرفة ينبع سعت لعقد هذا اللقاء انطلاقا من خطتها للمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال عن طريق التعريف بجهود وكالة الوزارة في تنمية وتطوير قطاع التعدين واستكشاف المواقع التعدينية، إلى جانب إتاحة الفرصة للمستثمرين والعاملين في قطاع التعدين بمختلف فئاته لطرح ما يواجههم من تحديات تحول دون تطور قطاع التعدين في محافظة ينبع.

أبرز التحديات

مواقع المجمعات للكسارات والرمال

آلية اختيارها من قبل اللجان المختصة

أبرز التوصيات:

أن يتم إشراك الغرف التجارية والصناعية، ممثلة بأهل الخبرة ضمن اللجان الحكومية التي تختار المجمعات لمواقع الكسارات ونهل الرمال