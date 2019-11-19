دعم تجديد المساكن.. 100 ألف للفيلا و 50 ألفا للشقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت فروع صندوق التنمية العقارية والبوابة الالكترونية للصندوق وبرنامج «سكني» استقبال طلبات المستفيدين من الراغبين في الاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن، التي انطلقت منتصف أكتوبر الماضي، حيث يصرف من خلالها جزء من أرباح القرض الأساسي يصل إلى 100 ألف ريال تقدم لفئة محددة من المستفيدين ممن فضلوا شراء وحدة سكنية جاهزة يزيد عمرها عن 15 عاما.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن المستفيد من هذه المبادرة يحصل على دعم التجديد بعد توقيع عقد القرض العقاري المدعوم من الجهة التمويلية، مشيرا إلى أن قيمة الدعم للوحدة السكنية من نوع فيلا 100 ألف ريال، بينما الدور السكني 75 ألف ريال، و50 ألف ريال للشقة السكنية، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للمواطنين ممن يرغبون في شراء وحدة سكنية جاهزة يزيد عمرها عن 15 سنة، وأضاف العصيمي أن الشريحة المستهدفة من «دعم تجديد المساكن» هم مستفيدو وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يصل إلى 100 ألف ريال يصرف من الدعم المستحق من أرباح القرض العقاري المدعوم لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مبينا أنها تنطبق على ذوي الأعمار التي تقل عن 50 عاما، على أن يكون المنتج وحدة سكنية عبارة عن فيلا أو تاون هاوس، أو شقة أو دور سكني، وألا يقل عمر تلك الوحدة السكنية عن 15 عاما، مؤكدا أن المبادرة تنطبق على من اشترى وحدة سكنية جاهزة اعتبارا من 15 أكتوبر 2019م.

وبين العصيمي آلية استفادة المواطنين من دعم تجديد المساكن قائلا «على المستفيد بعد توقيع عقد التمويل العقاري زيارة فروع الصندوق العقاري أو الدخول على البوابة الالكترونية للصندوق وتقديم المستندات وتعبئة الطلب في النظام، تمهيدا لصرف الدفعة الأولى من مبلغ دعم أرباح الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية يحق للمستفيد طلب صرفها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استلام الدفعة الأولى بشرط إتمام أعمال التجديد الأولية للوحدة السكنية من الدفعة الأولى.

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يذكر أن إطلاق مبادرة دعم تجديد المساكن يهدف إلى التسهيل على الأسر التي ترغب في شراء مساكن يزيد عمرها عن 15 عاما فأكثر، إضافة إلى تلبية طلبات بعض المستفيدين ممن يرغبون في شراء مساكن قريبة من ذويهم، حيث إن برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يسعى إلى إتاحة كافة الممكنات من البرامج والمبادرات لتحقيق تملك المواطن لمسكنه الأول.

مبادرة دعم تجديد المساكن

المبادرة ضمن التسهيلات للمواطنين الراغبين في شراء وحدة سكنية جاهزة يزيد عمرها عن 15 سنة

المستفيد من المبادرة يحصل على دعم التجديد بعد توقيع عقد القرض العقاري المدعوم من الجهة التمويلية

قيمة الدعم

100 ألف ريال للفيلا

75 ألف ريال للدور السكني

50 ألف ريال للشقة السكنية

الشروط

تنطبق على ذوي الأعمار التي تقل عن 50 عاما

أن يكون المنتج فيلا أو تاون هاوس، أشقة أو دورا سكنيا

ألا يقل عمر تلك الوحدة السكنية عن 15 عاما

أن يكون اشترى الوحدة اعتبارا من 15 أكتوبر 2019

طريقة التقديم