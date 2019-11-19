«مشروعات» يوفر الدعم لـ1800 موقع لوزارة البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتوفير الدعم الفني في رفع كفاءة وفعالية إدارة الأصول والمرافق في محفظة الوزارة، والتي تتضمن 51 عقدا لتشغيل وصيانة أكثر من 1800 موقع في مختلف مناطق المملكة.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم التي جرت أمس في الرياض، كل من نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد الشنيفي، ومدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة المهندس أحمد البلوي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية في وزارة البيئة المهندس كنعان الكنعان.

وتأتي الاتفاقية في إطار الاستراتيجية التي يعتمدها برنامج مشروعات في بناء الشراكات مع مختلف الجهات المرتبطة بقطاع المشاريع والأصول والمرافق في المملكة، والتي من خلالها سوف تستفيد وزارة البيئة والمياه والزراعة من المعايير العالية التي يعتمدها البرنامج في مجال إدارة الأصول والمرافق، حيث سيمر برنامج تمكين إدارة المرافق والأصول وتحقيق مستهدفات العمل مع الوزارة بعدة مراحل تتضمن إنشاء سجل للأصول، والنظام المحوسب، ونموذج تنفيذ عمليات إدارة المرافق، والهيكل التنظيمي والتشغيلي، وتقييم السياسات والإجراءات والأنظمة، وآليات العمل، وتحسين النظام والإطار الإداري والتنظيمي تحقيقا للفعالية والكفاءة.