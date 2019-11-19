شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع يوصى بتخفيض الوزن النسبى على سهم مصر للزيوت المعدنية بسعر 3.78 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك الاستثمار شعاع، على توصيته بتخفيض الوزن النسبى لسهم شركة مصر للزيوت المعدنية-أموك بالبورصة المصرية، مع سعر مستهدف 3.78 جنيه للسهم خلال 12 شهراً، نظرا لأن الانخفاض الحاد فى متوسط أسعار البيع قد قضى على أى تطور إيجابى فى مزيج مبيعات أموك، بالإضافة إلى اتساع الفجوة بشكل كبير وسلبى بين المازوت ذو التركيز المنخفض فى نسبة الكبريت، والمازوت ذو التركيز العالى فى نسبة الكبريت، فضلا عن عدم وجود تطور ذى مغزى فى مشروع الـ VR (المتبقى الثقيل)، والذى سيكون بمثابة العامل المؤثر فى النمو.

وتراجعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، فى الربع الأول من العام المالى 2019/20 إلى 32 مليون جنيه بنسبة انخفاض 83% على أساس سنوى أو بهامش صافى ربح يبلغ 1%، ومع تحقيق الشركة مجمل خسائر بلغت 80 مليون جنيه أو بهامش ُمجمل خسائر بلغ 3% مقابل هامش ُمجمل ربح 6% فى العام السابق.

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وأرجع شعاع، تراجع الإيرادات إلى 3.1 مليار جينه بنسبة انخفاض %24، حيث أشارت الإدارة إلى أن 60% من تراجع إيرادات أموك، جاء على خلفية انخفاض أسعار المازوت عالى الكبريت بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع السولار، وتعتزم الشركة التفاوض على عروض أسعار أفضل لبيع المازوت عالى الكبريت، بينما تتابع مشروع الـ VR (المتبقى الثقيل) المنتظر والذى يعتبر الآن ضرورة للعودة إلى الربحية.

وأشار إلى هيمنة انخفاض الأسعار على الإيرادات: فى الربع الأول 2019/20، حيث تمكنت أموك من تعديل مزيج إيراداتها مقارنة بالربع الأول 2018/19، حيث شهدت نمو أحجام مبيعات السولار بنسبة 11% على أساس سنوى، فى حين تراجع أحجام مبيعات المازوت بنسبة 8% على أساس سنوى، وثانيا انخفاض ملحوظ فى تكلفة المواد الخام ناتجة عن الانخفاض فى تكلفة المازوت ذو التركيز المنخفض فى نسبة الكبريت (LSFO)، حيث تراجعت أسعار بنسبة 20% على أساس سنوى، وجاء ذلك على الرغم من الارتفاع فى تكلفة المزج لدى أموك، وبالرغم من ذلك فشل التحسن فى مزيج المبيعات، والانخفاض فى تكلفة المواد الخام فى المساهمة بشكل مثمر فى الأداء، حيث تراجع متوسط أسعار بيع منتجات أموك وبشكل أكبر، وبنسب 23% و8% على أساس سنوى وربع سنوى على التوالى.