شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة تناقش آليات التحول الرقمي في مجال صناعة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر الملتقى التدريبي الثاني لاصحاب شركات السياحة في الفترة من 21 الى 23 نوفمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في السياحة بمختلف القطاعات لتقديم افضل خدمة للسائح وليتواكب مع احتياجات سوق العمل الحالية.

وقال على المانسترلي ، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة وعضو مجلس الادارة، أن الملتقى يتضمن برنامج الملتقى التدريب الثاني 8 ندوات على مدار 3 أيام وهي ندوة عن ادارة التميز ويحاضر فيها د. ايمن متولي رئيس قسم التسويق بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحاضرة في مجال الطيران يحاضر فيها مصطفى شريف مسئول باياتا شمال افريقيا وبلاد الشام .

وأوضح المانسترلي، انه ستعقد ايضا محاضرة عن آليات التحول الرقمي في مجال صناعة السياحة والطيران ومحاضرة اخرى عن الرقمنة في قطاع السياحة واساليب التسوق الحديثة وكيفية استخدام احدث الطرق لتفعيل الدفع الالكتروني، مشيرا الى أن هناك 3 محاضرات اخرى عن ريادة الاعمال واستراتيجية الارباح ومحاضره عن شرح لبوابات الدفع الالكتروني في قطاع السياحة وكيفية استخدام احدث طرق الدفع الالكتروني ومحاضرة عن احدث تطبيقات التدريب والتطوير، في ختام الملتقي يتم عقد ندوة عن بوابة العمرة الالكترونية .