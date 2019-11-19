تعرف على "جورج إميل بالاد" مكتشف ريبوسامات الشبكة الإندوبلازمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جورج إميل بالاد عالم أمريكى من أصل رومانى تخصص فى علم الأحياء الخلوى ولد فى 19 نوفمبر 1912 وتوفى فى 7 أكتوبر 2008.

تقاسم جائزة نوبل فى الطب سنة 1974 مع البلجيكيين ألبير كلود وكريستيان دو دوف لإضافاته إلى مجال دراسة الخلايا بالمجهر الإلكترونى وتقنيات تجزئة الخلية التى شكلت أسساً هامة لعلم الأحياء الخلوى الجزيئى الحديث، وكان من أبرز اكتشافاته فى هذا الصدد هو اكتشافه لريبوسامات الشبكة الإندوبلازمية سنة 1955.

ولد بالاد فى مدينة ياش الرومانية فى 19 نوفمبر 1912، وكان أبوه يعمل استاذاً جامعياً لعلم الفلسفة وأمه معلمة بمدرسة ثانوية.

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حصل بالاد على درجته الطبية الأولى من مدرسة كارول دافيلا للطب فى العاصمة بوخارست سنة 1940 وعمل فى هيئة التدريس بها حتى سنة 1946، وهى السنة التى سافر فيها إلى الولايات المتحدة للالتحق بدراسات ما بعد الدكتوراه، حيث انضم إلى فريق البروفيسور ألبير كلود فى معهد روكفلر للأبحاث الطبية.

فى سنة 1952 حصل بالاد على الجنسية الأمريكية، وعمل فى معهد روكفلر بين عامى 1958-1973، واستاذاً بمدرسة الطب فى جامعة ييل بين عامى 1973 و1990، ثم جامعة كاليفورنيا فى سان دييغو منذ سنة 1990 وحتى وفاته سنة 2008.

انتخب بالاد سنة 1961 عضواً بالأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، وحصل سنة 1986 على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية فى مجال العلوم الحيوية تقديراً "لاكتشافاته الرائدة لعدد من التركيبات شديدة التعقيد فى الخلايا الحية..."، كما حصل سنة 1970 على جائزة لويزا غروس هورويتز بالاشتراك مع ألبير كلود وكيث بورتر.