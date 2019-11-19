شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: اودن للاستثمارات تتقدم مستندات زيادة رأس مالها إلى 248 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية، عن تقدم شركة اودن للاستثمارات المالية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 124.400 مليون جنيه إلى 248.800 مليون جنيه بزيادة قدرها 124.400 مليون جنيه لعدد 49.760 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد، والزيادة مسددة نقداً بشهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين والأرصدة الدائنة للمساهمين، مضيفا أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت شركة أودن للاستثمارات المالية، قد أعلنت عن نسبة تغطية الاكتتاب فى المرحلة الثانية فى أسهم زيادة رأس المال المصدر، حيث بلغ عدد مرات التغطية 1.686 مرة وبلغت نسبة التخصيص 59.30%، بحسب بيان للبورصة المصرية.

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وكانت المرحلة الأولى للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة أدون للاستثمارات المالية من 124.4 مليون جنيه إلى 248.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 124.4 مليون جنيه موزعة على عدد 49.8 ألف سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2.5 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد.