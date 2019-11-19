شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء نمو أرباح "طلعت مصطفى" 11 % فى التسعة أشهر الأولى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق صافى ربح مجمع عائد للمساهمين يبلغ 1.312 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019 محققة نمو بنسبة 11% مقابل صافى ربح مجمع قيمته 1.187 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018، وعلى أساس ربع سنوى، سجلت الشركة صافى ربح مجمع عائد لمساهميها قدره 499.8 مليون جنيه فى الربع الثالث 2019 بزيادة قدرها 10% مقارنة بـ 455.4 مليون جنيه فى الربع الثالث 2018، وأرجع مباشر، ارتفاع الربحية إلى

1- نمو إيرادات النشاط العقارى بنسبة 7% لتبلغ 5.092 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 4.748 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

2- نمو إيرادات النشاط الفندقى بنسبة 7% لتبلغ 1.191 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 1.111 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

3- نمو إيرادات قطاع الإيرادات المتكررة بنسبة 84% لتبلغ 710.8 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 386.5 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

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4- نمو إيرادات الأنشطة الخدمية بنسبة 35% لتسجل 765.8 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 566.2 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء مبلغ قدره 47.7 مليار جنيه مقابل 43.3 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وأرجعت الشركة النمو فى مبيعاتها إلى إتباعها استراتيجية بيعية جديدة، والشركة أفادت بأن تلك المبيعات والمقدرة بقيمة 48 مليار جنيه سوف يتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل فى صورة إيرادات للشركة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 تباعا مع البدء فى تسليم الوحدات المباعة فى تلك التعاقدات.