شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء نمو أرباح "طلعت مصطفى" 11 % فى التسعة أشهر الأولى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
1- نمو إيرادات النشاط العقارى بنسبة 7% لتبلغ 5.092 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 4.748 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018.
2- نمو إيرادات النشاط الفندقى بنسبة 7% لتبلغ 1.191 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 1.111 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018.
3- نمو إيرادات قطاع الإيرادات المتكررة بنسبة 84% لتبلغ 710.8 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 386.5 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018.
4- نمو إيرادات الأنشطة الخدمية بنسبة 35% لتسجل 765.8 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل إيرادات قيمتها 566.2 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018.
وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء مبلغ قدره 47.7 مليار جنيه مقابل 43.3 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وأرجعت الشركة النمو فى مبيعاتها إلى إتباعها استراتيجية بيعية جديدة، والشركة أفادت بأن تلك المبيعات والمقدرة بقيمة 48 مليار جنيه سوف يتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل فى صورة إيرادات للشركة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 تباعا مع البدء فى تسليم الوحدات المباعة فى تلك التعاقدات.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 أسباب وراء نمو أرباح "طلعت مصطفى" 11 % فى التسعة أشهر الأولى من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.