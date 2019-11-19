شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات تهدف لتعظيم عائد الأصول غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، أن المنصة الإستثمارية التى تم إطلاقها بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشتركة، تهدف لزيادة الإستثمارات بين البلدين وتعظيم عائد الأصول غير المستغلة للدولة .

وأضافت السعيد ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" ، أن القطاعات التى ستتضمنها المنصة الإستثمارية بين البلدين كلا من قطاع الصناعة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة الى أن الإتفاق الإطارى للمنصة الإستثمارية ستكون مناصفة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي للتنمية.