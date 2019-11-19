شكرا لقرائتكم خبر عن "مُلكيّة عقارات ريت" يوقع اتفاقية تسهيلات مصرفية بقيمة 300 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ملكية للاستثمارعن قيام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بتوقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية إضافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك البلاد، بقيمة 300 مليون ريال سعودي.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مدة التمويل الإضافي خمس سنوات، علماً بأنه سيتم سحب التمويل الإضافي خلال خمس سنوات من تاريخ الاتفاقية. على أن يتم سداد كامل قيمة التمويل المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة التمويل. خلال فترة سريان الاتفاقية يتم سداد تكلفة التمويل فقط.

ويهدف الصندوق من الحصول على تمويل إضافي إلى تمويل خطة التوسع في صندوق ملكية عقارات الخليج ريت من خلال الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل داخل المملكة بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفرق بين دخل العقارات الجديدة بعد خصم جميع الرسوم ذات العلاقة وتكلفة التمويل.

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وبحسب البيان، تم الحصول على التمويل الإضافي بضمان سند لأمر ورهن للعقارات وتقديم أي ضمانات أخرى عند انخفاض قيمة الضمانات المقدمة عن الحد الذي يطلبه البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق وقع، في ديسمبر 2017، اتفاقية للحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد، بقيمة التمويل 300 مليون ريال سعودي.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق، يأن التسهيلات ستكون بمعدل عائد مرابحة يبلغ 2.5% + معدل سايبور 6 شهور مع تطبيق آلية المرابحات المتتالية بشكل نصف سنوي.

وحسب البيان السابق تبلغ مدة التمويل 5 سنوات، علماً بأنه سيتم استخدام 77 مليون من قيمة التمويل لاستكمال الاستحواذ على حصة 76% من مشروع مجمع فيفيندا الهدا فلل فندقية، وذلك إلحاقاً لما تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي.