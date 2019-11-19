شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ملكية عقار لوجيستي في الرياض لصالح "دراية ريت" مُقابل 25.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دراية المالية عن نقل ملكية عقار لوجيستي في الرياض لصالح صندوق دراية ريت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، حيث انتهت الإجراءات القانونية والفنية والنظامية بنجاح.
وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة الاستحواذ بلغت 25.6 مليون ريال، علماً بأنه قد تم تمويله كاملاً من قبل التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.
ويتوقع الصندوق أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من العام 2019.
وكانت دراية المالية قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن توقيع اتفاقية شراء لاستحواذ صندوق دراية ريت على مجموعة من العقارات اللوجتسية بالمملكة مقابل مبلغ إجمالي قدره 54.65 مليون ريال.
وأفاد الصندوق، في بيان سابق، بأنه سيتم تأجير العقارات بالكامل على المالك الحالي للعقار لمدة خمس سنوات ملزمة بعقد إيجار سنوي صافي قدره 5.192 مليون ريال للسنتين الأولى والثانية على أن يزيد الإيجار السنوي الصافي إلى 5.451 مليون ريال بعد السنة الثانية إلى آخر مدة العقد.
وكان الصندوق قد استحوذ، خلال أغسطس الماضي، على عقار لوجيستي في جدة، علماً بأن قيمة الاستحواذ بلغت 44 مليون ريال سعودي وقد تم تمويله كاملا من قبل التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 25.3 مليون ريال.
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