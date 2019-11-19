شكرا لقرائتكم خبر عن "موبايلي" توقع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليار ريال مع مصرف الإنماء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليار ريال، مع مصرف الإنماء، لإستبدال التمويل القائم.

وأفادت موبايلي، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن مدة التمويل تصل إلى 10 سنوات، علماً بأن اتفاقية التمويل لا تشمل على أي رهونات أو ضمانات مالية.

وتستهدف الشركة من التمويل استبدال التمويل القائم بتمويل بديل ولاستخدامه في أغراض الشركة العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية.

وبحسب البيان، يعد هذا التمويل جزء من جهود إدارة الشركة المستمرة في تحسين سيولة الشركة النقدية وتخفيض تكاليف التمويل وتحسين الشروط والأحكام.

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ويعطي هذا التمويل شركة موبايلي مرونة إئتمانية إضافية وغير ملزمة للشركة باستخدام كامل المبلغ المتاح للتمويل.

كذلك يعكس التمويل اكتمال التمويل نجاح الشركة في تحسين التصنيف الائتماني للشركة ويؤكد ثقة المقرضين في قدرات الشركة وإنجازاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن موبايلي حققت صافي أرباح بلغ 51.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 30.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثالث إلى أن موبايلي استمرت في تحسين إيراداتها للربع الثامن على التوالي، حيث شهدت الإيرادات الربعية نمواً بنسبة 14.4% لتصل إلى 3.404 مليار ريال بالمقارنة مع 2.976 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن إيرادات قطاع الأفراد ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، ونمو قاعدة الألياف الضوئية وزيادة وتحسن قاعدة العملاء.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 156 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 203 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.