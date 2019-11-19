الاقتصاد

العربية للطيران تعلن عن طلبية لشراء 120 طائرة إيرباص بقيمة 14 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة العربية للطيران، عن طلبية لشراء 120 طائرة من عائلة إيرباصA320  بصفقة تبلغ 14 مليار دولار، وهو ما يضاعف أسطول الشركة 3 أضعاف، ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات المطلوبة فى عام 2024.

 

وتشمل الطلبات الجديدة، بحسب بيان الشركة لبورصة دبى، اليوم الثلاثاء، 73 طائرة من طراز A320neo، و27 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR.

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ويضم الأسطول الحالى للشركة العربية للطيران، 54 طائرة من طرازى A321neo-LR و  A 320، وتسير الشركة رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية فى 50 دولة، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الأربعة فى الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر.

 

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