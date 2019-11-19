شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران تعلن عن طلبية لشراء 120 طائرة إيرباص بقيمة 14 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
وتشمل الطلبات الجديدة، بحسب بيان الشركة لبورصة دبى، اليوم الثلاثاء، 73 طائرة من طراز A320neo، و27 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR.
ويضم الأسطول الحالى للشركة العربية للطيران، 54 طائرة من طرازى A321neo-LR و A 320، وتسير الشركة رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية فى 50 دولة، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الأربعة فى الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر.
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