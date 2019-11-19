شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك تفوز بعقد من إعمار مصر لتنفيذ وحدات سكنية فى مراسى بـ1.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن فوز إحدى شركاتها التابعة، بعقد بقيمة 366 مليون درهم بما يعادل 1.6 مليار جنيه فى مشروع ذا جريك فيلدج من إعمار مصر لإنشاء 42 تاون هاوس و18 مبنى سكنى و7 شاليهات إلى جانب أعمال البنية التحتية وتنسيق المناظر الطبيعية الخاصة بالمشروع، مضيفة أنه من المقرر أن تبدأ أعمال العقد على الفور ولمدة 36 شهرًا.

وقال بيتر بولارد الرئيس التنفيذى لمجموعة أرابتك القابضة، فى بيانها لبورصة دبى، اليوم الثلاثاء، :"نتطلع قدمًا للعمل على تنفيذ مشروع آخر فى مشروع مراسى التطويرى، وتعزيز علاقتنا مع إعمار مصر، وهو الأمر المتوافق مع استراتيجيتنا لبناء محفظة مشاريع قوية ومنتقاه بعناية على مستوى المنطقة مع كباء عملائنا الذين تربطنا بهم علاقات طويلة الأمد".