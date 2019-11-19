شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع طفيف عند أعلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية على نحو طفييف في مستهل تعاملات اليوم مما عزز تواجدها عند أعلى مستويات قياسية جديدة، وذلك مع استمرار التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية.



ويجري مسؤولون أمريكيون وصينيون اتصالات مكثفة من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة ترتبط بجلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي قريباً.

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وأعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم في هذا الصدد، بينما شكك نظرائهم الصينيون في إمكانية التزام واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضدها.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر تصاريح البناء في الولايات المتحدة ارتفع مسجلا 1.46 مليون تصريح في أكتوبر/تشرين الأول، في حين ارتفع مؤشر عدد المنازل التي تم البدء في بنائها في البلاد إلى 1.31 مليون خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع "داو جونز" بحلول الساعة 14:58 جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 28015 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 8557 نقطة، فييما استقر "إس أند بي 500" إيجابياً عند 3123 نقطة.