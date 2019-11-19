شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصلب تنخفض رغم التوقعات بالقيود على الإنتاج لمكافحة التلوث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصلب خلال تعاملات اليوم متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق، وذلك على الرغم من ترقب فرض قيود ومعايير أكثر صرامة على هذه الصناعة من أجل مكافحة تلوث الهواء في عدد من الدول حول العالم أبرزها الصين.



وذكر محللون أن الحكومة الصينية كشفت عن انخفاض في مخزونات الصلب وزيادة في الطلب الأمر الذي دعم بدوره ارتفاع أسعار المعدن الصناعي.



وأفادت تقارير نشرتها "رويترز" بأن حكومة الصين تنوي فرض قيود تشغيلية على مصانع الصلب في البلاد قدر الإمكان.

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يأتي ذلك في ظل توقعات بكين بالتعرض لظروف مناخية قاسية وطقس سيء في الشتاء القادم لا سيما في المقاطعات الشمالية.



وتزخر الصين تقريباً بنصف المعروض العالمي من الصلب وتخلصت من أكثر من 150 مليون طن من المعدن خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار محاولاتها لمكافحة تلوث البيئة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصلب في بورصة نيويورك بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1011.1 دولار للطن، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 1011.7 دولار وأقل سعر عند 1000.5 دولار.