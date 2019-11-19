شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر راسيل 2000 يهاجم سقف نموذج العلم الإيجابي – تحليل – 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر راسيل 2000 (Russel 2000) للشركات الناشئة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم المؤشر سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج العلم كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وهو نموذج مكمل للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مدعوماً إيجابياً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لسقف ذلك النموذج الفني المتكون، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة القياسي والمحوري 1621.40
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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