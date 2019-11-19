شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتحرك بمنطقة سلبية – تحليل – 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) في آخر جلساته بصورة طفيفة ، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، لحاجتها إلى تصريف تشبع السهم البيعي المبالغ فيه والواضح بمؤشرات القوة النسبية، مما كبح جماح المزيد من الخسائر للسهم ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 134.89 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 50 من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لأخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 105.88 إلى 152.749 ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.07% بما يعادل -0.09 نقطة ليستقر عند سعر 134.31 دولار .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 134.89 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 129.33 الذي يمثل نسبة 61.8% منها .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط