شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتحرك بمنطقة سلبية – تحليل – 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) في آخر جلساته بصورة طفيفة ، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، لحاجتها إلى تصريف تشبع السهم البيعي المبالغ فيه والواضح بمؤشرات القوة النسبية، مما كبح جماح المزيد من الخسائر للسهم ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 134.89 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 50 من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لأخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 105.88 إلى 152.749 ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.07% بما يعادل -0.09 نقطة ليستقر عند سعر 134.31 دولار .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 134.89 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 129.33 الذي يمثل نسبة 61.8% منها .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر آي بي إم يتحرك بمنطقة سلبية – تحليل – 19-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.