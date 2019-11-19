اي إم دي يسجل مستويات قياسية جديدة – تحليل – 19-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل السهم مستويات قياسية جديدة في آخر جلساته ، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 3.42% بما يعادل 1.32 نقطة ليستقر السهم عند سعر 39.88 دولار ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.85 ، طيلة ثبات الدعم 37.23 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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