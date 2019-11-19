شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.250 نقطة ليستقر عند سعر 268.90 دولار ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وما كبح جماح المزيد من المكاسب للسهم وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبدء ظهور تقاطع سلبي بها في محاولة منه لتصريف هذا التشبع .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 290.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 313.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر أدوبي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 19-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.