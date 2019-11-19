شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.250 نقطة ليستقر عند سعر 268.90 دولار ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وما كبح جماح المزيد من المكاسب للسهم وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبدء ظهور تقاطع سلبي بها في محاولة منه لتصريف هذا التشبع .

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 290.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 313.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد