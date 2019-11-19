فايزر يتحرك بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة – تحليل – 19-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر PFIZER INC (PFE) في آخر جلساته ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -0.06 نقطة ليستقر عند سعر 37.22 دولار ، ويأتي انخفاض السهم وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ومدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.80 ، طيلة ثبات الدعم 36.25 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه

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