قالت ثلاثة مصادر اليوم الثلاثاء إن روسيا لن توافق على الأرجح على مزيد من الخفض في إنتاج النفط خلال اجتماع مع مصدرين آخرين الشهر القادم، لكنها قد تتعهد بتمديد الخفض القائم لمساندة السعودية.
تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول في الخامس من ديسمبر كانون الأول بمقرها في فيينا، ثم تجري بعد ذلك محادثات مع مصدرين آخرين من بينهم روسيا، فيما يُعرف بتحالف أوبك+.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: من المستبعد أن توافق روسيا على مزيد من خفض إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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