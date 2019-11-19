فوربس تعان قائمة أفضل الشركات الروسية من حيث ظروف العمل والأجور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت النسخة الروسية من مجلة فوربس، أفضل الشركات الروسية، من حيث ظروف العمل والأجور المدفوعة لموظفيها. وتصدّر المراكز الثلاثة كل من شركة "نوريلسك نيكل" الروسية المتخصصة في إنتاج النيكل والبلاديوم وشركة "بوليوس" أكبر منتج للذهب في روسيا وبنك "غازبروم". Advertisements واحتل المركز الرابع "غوغل الروسي" شركة "ياندكس" وكان المركز الخامس من نصيب شركة "بوليميتال إنترناشيونال" للذهب والفضة والمركز السادس والسابع على التوالي ذهب لمصرف VTB وشركة "ألروسا" لتعدين الألماس، أما مصرف "سبيربنك" فاحتل المركز الثامن. ووفقا للقائمة كان المركز التاسع والعاشر على التوالي لأكبر شركتين روسيتين لإنتاج الغاز الطبيعي "غازبروم" و"نوفوتيك".

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