عمليات الشراء تسيطر على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين بالبورصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت عمليات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وتصدرت مجموعة مرتبطة بشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، قائمة المشترين بإجمالى 50 ألف سهم، تليها مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بإجمالى 40 ألف سهم.
كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 4500 سهم، 16.6 ألف سهم، 11.2 ألف سهم، على التوالى، واشترى أيضاً مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية 1200 سهم.
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