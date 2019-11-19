شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه إجمالى الضرائب المحصلة بجمارك السخنة خلال أكتوبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام الإدارة، خلال شهر أكتوبر عن 4285 مشمول شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 12260 حاوية ، وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - غزول - خيوط ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها وإكسسوار التليفون المحمول ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 393 مليون 783 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 892 مليون و 258 ألف جنيه .

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كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى 1182 شهادة بعدد 12463حاويات بقيمة إجمالية مليار و 96 مليون و 517 ألف جنيه ، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 5 مليون و30 ألف جنيه ، وكان أكثر الأصناف تصديرا ( فوسفات- رخام - فايبر- جلاس )

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى مليار و 291 مليون و 522 ألف جنيه .