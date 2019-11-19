ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقار والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع 7 قطاعات على رأسها العقار والبنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 22.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5771.25 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% رابحاً 29.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6308.65 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% رابحاً 8.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4720.84 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 173.5 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون دينار كويتى عبر 7205 صفقة. Advertisements وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.03%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%. وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.39%، تليه شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.94%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.67% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.84%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.35%.

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