شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر لعام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.56% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% رابحاً 44.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8045.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.67% رابحاً 272.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5082.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 120 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 111 شركة، فيما تراجعت 65 شركة.

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وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.70%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.57%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.31%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.04%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%.

وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.93%، ثم ثوب الأصيل نسبة 7.06%، ثم أبو معطى بنسبة 5.65%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.82% ثم باتك بنسبة 3.68%، ثم الأهلية بنسبة 2.23%.